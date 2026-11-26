Eceabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Jandarma Astsubay Üstçavuş Merve Görgülü, törende konuşma yaptı.
Öğrencilerin gösterilerinin ardından, halk oyunları gösterisinin gerçekleştiği kutlamada, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli askerlerin gösterisi ilgiyle izlendi.
Kutlama programı Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde, 57. Piyade Alay Komutanlığı, atlı birlikler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçların geçit töreniyle sona erdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar denizde gösteri yaptı.
Törene Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Saim Zileli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum yöneticileri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
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