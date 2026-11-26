Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar denizde gösteri yaptı.

Kutlama programı Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde, 57. Piyade Alay Komutanlığı, atlı birlikler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçların geçit töreniyle sona erdi.

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