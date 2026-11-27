Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Ümit Besen ve Pamela'nın sahne aldığı konserle sona erdi.

Eski İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen konser, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın konuşmasıyla başladı.

Soyuak, 26 Kasım'ın Gelibolu için tarihi önem taşıdığını belirterek, kurtuluşun bağımsızlık mücadelesinin, birlik ve beraberliğin ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu ifade etti.

Gelibolu'nun tarih boyunca stratejik konumu ve manevi değerleriyle önemli bir kent olduğunu vurgulayan Soyuak, 104 yıl önce bu topraklarda yaşayan kahramanların vatanına ve bayrağına sahip çıkarak özgürlüklerinden vazgeçmeyeceklerini tüm dünyaya gösterdiklerini kaydetti.

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Soyuak, konuşmasının sonunda vatandaşların kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Ardından sahne alan Pamela, seslendirdiği şarkılarla dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Ümit Besen ise sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar Besen'in şarkılarına eşlik etti.

Konserin sonunda Belediye Başkanı Soyuak, sanatçılar Besen ve Pamela'ya plaket ve çiçek takdim etti.

Program, sanatçılar ve vatandaşların Türk bayrakları eşliğinde İzmir Marşı'nı seslendirmesiyle sona erdi.