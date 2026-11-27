Çanakkale’de izinsiz nargile sunumu yapan işletmeler tespit edildi.

Çanakkale’de, Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi almadan nargile sunumu yapan işletmelerin tespitine yönelik faaliyet gösteren işletmelerde kontroller gerçekleştirildi. Belgesi olmadan sunum yapan işletmeler tarafından tüketicilere sunulan nargile tütünlerinin genellikle yasa dışı olması sebebiyle piyasa güvenliği açısından tehlike arz eden bu durumun önüne geçilmesi ve toplum sağlığının korunması adına işletmelere yönelik kontroller devam ediyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan paylaşımda, "Gıda ile ilgili her türlü şikayet ve sorun için 7/24 hizmet veren Alo 174 Gıda Hattı'nı arayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.