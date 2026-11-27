Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın üreticilere çevre bilinci ve gıda güvenilirliği eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye arasında, Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli Kazdağları Projesi çerçevesinde yürütülen bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının güvenli yönetimine yönelik işbirliği kapsamında kadın üreticilere yönelik eğitim düzenlendi.

Programda FAO Ormancılık Uzmanı Esra Türkyılmaz tarafından Kazdağları Projesi’nin amacı, hedefleri ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Kurum teknik personeli tarafından da çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik, bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının güvenli yönetimi, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve iyi tarımsal uygulamalar anlatıldı.

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Eğitimde, yöresel gıda üretiminde hijyen, gıda güvenilirliği, kurutma, muhafaza, ambalajlama ve etiketleme konularında da sunum gerçekleştirildi.

Eğitime Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Müdür Yardımcısı İbrahim Büyükgaga, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Ormancılık Sorumlusu Ekrem Yazıcı ile Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinden kadın üreticiler katıldı.