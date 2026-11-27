Gelibolu'da su samuru görüldü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde su kenarında su samuru görüldü. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde su kenarında su samuru görüldü. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.
Gelibolu ilçesi Hoca Hamza Mahallesi Tuğsavul Caddesi kordonda dün akşam saatlerinde yürüyen vatandaşlar su içinde bir canlının hareket ettiğini fark etti. Dikkati bir şekilde suya baktıkları zaman bu canlının sevimli bir su samuru olduğunu fark ettiler. Su samuru vatandaşları seyredip biraz su içinde oynadıktan sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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