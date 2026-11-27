Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda şüpheli yakalandı
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 27.11.2026 - 15:02 Güncelleme:
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17-24 Kasım'da Bayramiç'te kaçakçılık operasyonu düzenlendi.
Ekiplerin şüphelinin adresinde yaptıkları aramada, 1062 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüpheli hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ