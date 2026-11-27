Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 gün önce 07.0018.00 saatleri arasında Çanakkale genelinde okul çevreleri ve okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde 53 Jandarma Asayiş Timi, 19 Trafik Timi ve 215 Jandarma personeli görev aldı. Denetim çerçevesinde; 190 okul servis aracı ve şoförü kontrol edilirken okul çerçevesinde 142 işletme, 38 metruk bina denetlenip 965 şahıs sorgulandı. 840 öğrenciye ise genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

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