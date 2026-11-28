Gökçeada ve Bozcaada hattında yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi
Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın planlı tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği ifade edildi.
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