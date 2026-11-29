Esenler Mahallesi Sadi Fenercigil Caddesi'ndeki bir ağaç da rüzgarın etkisiyle devrildi.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yer alan Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasının metal çatısının bir bölümü tek yönlü tali yola uçtu.

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