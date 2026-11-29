Çanakkale'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Çanakkale'de etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, il merkezinde günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Çanakkale'de etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, il merkezinde günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yer alan Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasının metal çatısının bir bölümü tek yönlü tali yola uçtu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi yolu araç trafiğine kapattı, çatının etrafında güvenlik çemberi oluşturdu.
Esenler Mahallesi Sadi Fenercigil Caddesi'ndeki bir ağaç da rüzgarın etkisiyle devrildi.
Kuvvetli rüzgarın gün boyu devam etmesi bekleniyor.
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