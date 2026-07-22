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        Çanakkale'de motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri denetlendi

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Çanakkale'de motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri denetlendi

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında yaz dönemiyle birlikte motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımının artması ve buna bağlı kazalarda artış yaşanması nedeniyle denetim yaptı.

        Trafik Jandarmasında görevli 20 tim ve 73 personel ile 24 noktada gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması, trafik kazalarından kaynaklanan can kaybının ve yaralanmaların önlenmesi amaçlandı.

        Ekipler tarafından sürücülere motosiklet ve motorlu bisiklet kullanırken pasif emniyet tedbirleri almaları konusunda eğitim verildi.

        Denetimlerde, 2 bin 298 şahıs ve araç sorgusu yapıldı, 14 araç trafikten men edildi, 8 sürücü belgesi geçici olarak alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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