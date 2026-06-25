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        Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de bir kişiyi evlilik vaadiyle 800 bin lira dolandıran şüpheli ile olayın aracısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de bir kişiyi evlilik vaadiyle 800 bin lira dolandıran şüpheli ile olayın aracısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, R.Y'yi evlilik vaadiyle dolandıran ve kendisini L.A. olarak tanıtan Azerbaycan uyruklu şüpheli M.H'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

        Operasyonda, R.Y'yi 800 bin lira dolandırdığı tespit edilen M.H, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada Erzurum'da yakalanarak gözaltına alındı.

        Çalışmalarını genişleten ekipler M.H'ye aracılık ettiği belirlenen diğer şüpheli K.T'yi de Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yakaladı.

        Her iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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