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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 16:08 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Mahmudiye köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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