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        Çanakkale'de orman yangını riski nedeniyle biçerdöver kullanımı kısıtlandı

        Çanakkale Valiliği, orman yangını riski nedeniyle 29 Temmuz-1 Ağustos'ta 12.00-18.00 saatlerinde biçerdöver ve balya makinelerinin kullanımını kısıtladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Çanakkale'de orman yangını riski nedeniyle biçerdöver kullanımı kısıtlandı

        Çanakkale Valiliği, orman yangını riski nedeniyle 29 Temmuz-1 Ağustos'ta 12.00-18.00 saatlerinde biçerdöver ve balya makinelerinin kullanımını kısıtladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün süreyle il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        Bu meteorolojik koşulların oluşturacağı yüksek yangın riski nedeniyle anız ve tarım alanlarında meydana gelebilecek yangınların ormanlık alanlara sıçramasının önlenmesi amacıyla 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün süreyle 12.00-18.00 saatlerinde biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak hasat ve balyalama faaliyetlerinin yapılmamasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ayrıca açık alanlarda spiral, taşlama, kaynak gibi yangına sebebiyet verebilecek her türlü faaliyetin yapılması durdurulmuştur. Alınan tedbirler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecek olup, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin belirtilen saatlerde hasat faaliyetlerinden kaçınmaları önem arz etmektedir. Ormanlarımızın korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm vatandaşlarımızın alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları rica olunur."

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