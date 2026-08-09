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        Çanakkale'de park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 18:09 Güncelleme:
        Çanakkale'de park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre Orgeneral Necdet Timur Caddesi üzerinde 34 MHB 171 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Abdülhamit Güler, ara yoldan gelen araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarında park halinde bulunan 17 AIE 092 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü Güler ile motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Emirhan Çınar, ambulansla Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Güler ve Çınar, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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