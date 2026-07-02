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        Çanakkale'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 07:12 Güncelleme:
        Çanakkale'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü.

        Müzisyen Güray Saygılı'nın (43) kullandığı 17 RH 570 plakalı otomobil, Ezine ilçesinin Bahçeli köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak takla attı.

        Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Saygılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Saygılı'nın cenazesi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ayvacık'taki bir düğüne katılan Saygılı'nın, Çanakkale'ye döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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