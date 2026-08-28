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        Çanakkale'de "Tarihe Saygı Anı Dalışı" ve "Yelken Sürüşü" deneyimi başlıyor

        Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından "Tarihe Saygı Anı Dalışı" ile "Yelken Sürüşü" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Çanakkale'de "Tarihe Saygı Anı Dalışı" ve "Yelken Sürüşü" deneyimi başlıyor

        Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından "Tarihe Saygı Anı Dalışı" ile "Yelken Sürüşü" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ücretsiz düzenlenecek etkinlikler için kayıtlar, 29-31 Ağustos'ta Çanakkale Kordonu'nda Truva Atı karşısında kurulacak Tarihi Alan Başkanlığı standında 16.00-00.00 saatleri arasında alınacak.

        Katılımcılar iki etkinlikten yalnızca birine kayıt yaptırabilecek. "Tarihe Saygı Anı Dalışı" 400, "Yelken Sürüşü" ise 240 kişiyle sınırlı olacak.

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        Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda gerçekleştirilecek "Tarihe Saygı Anı Dalışı", 3-6 Eylül'de 12 yaş ve üzerindeki katılımcıları uzmanlar eşliğinde scuba dalışla buluşturacak.

        "Yelken Sürüşü" etkinliği ise 3-5 Eylül'de 7-25 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yönelik düzenlenecek. Katılımcılar uzmanlar eşliğinde yelken kullanmayı deneyimleyecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale'nin kara tarihinin yanı sıra sualtı mirasıyla da önemli bir değere sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştireceğimiz 'Tarihe Saygı Anı Dalışı' ve 'Yelken Sürüşü' etkinlikleriyle çocuklarımızı ve gençlerimizi Çanakkale'nin tarihi atmosferi içerisinde denizle buluşturmayı amaçlıyoruz. Tarihi yalnızca anlatmak değil, farklı deneyimlerle genç nesillerle buluşturmak ve yaşatmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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