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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Çanakkale'de konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim iki büyük eserim var; biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.' emanetine sahip çıkarsak, o zaman Cumhuriyet devrimlerine yeni devrimleri ekleyebiliriz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 14:01 Güncelleme:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Çanakkale'de konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim iki büyük eserim var; biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.' emanetine sahip çıkarsak, o zaman Cumhuriyet devrimlerine yeni devrimleri ekleyebiliriz." dedi.

        CHP Parti Okulu İl Yöneticileri Eğitimi kapsamında Çanakkale'ye gelen Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Çanakkale'de yalnızca bir savaş kazanılmadığını, bir bağımsızlık iradesinin ayağa kalktığını, Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığını, Cumhuriyet'e giden yolun açıldığını kaydetti.

        Türkiye'ye çağrıda bulunan Kaya, şöyle konuştu:

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        "Biz demokrasiyle taçlandırılmadığımız müddetçe bize emanet edilen Cumhuriyet'i koruyamayız. Bize emanet edilen Cumhuriyet'i korumanın yolu, Cumhuriyet'in muhafızı olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partililere düşen en önemli görev, 111 yıl önce başarılanı bugün yeniden başarmaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim iki büyük eserim var; biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.' emanetine sahip çıkarsak, o zaman Cumhuriyet devrimlerine yeni devrimleri ekleyebiliriz."

        Toplantıya, CHP İl Başkanı Koray Akkuş, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Serdar Soydan ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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