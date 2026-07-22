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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkez Esenler Mahallesi'nde, hobi bahçelerinin arkasındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekipler yoğun çalışma sarf etti.

        Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve Çanakkale Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri de TOMA'larla müdahalede bulundu.

        Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangında, hobi bahçelerinde yer alan bir baraka zarar gördü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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