Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.



Babakale köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, arazözlerin yanı sıra Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale başlatıldı.



Köylülerin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



