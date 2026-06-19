Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri ÇOMÜ İletişim Fakültesinde devir teslim töreni düzenlendi

        ÇOMÜ İletişim Fakültesinde devir teslim töreni düzenlendi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi dekanlığına atanan Prof. Dr. Onur Tatar, görevi Prof. Dr. Hülya Önal'dan devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 16:59 Güncelleme:
        ÇOMÜ İletişim Fakültesinde devir teslim töreni düzenlendi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi dekanlığına atanan Prof. Dr. Onur Tatar, görevi Prof. Dr. Hülya Önal'dan devraldı.

        Dekanlık makamında gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı ile fakülte akademik ve idari personeli katıldı.

        Törende, Prof. Dr. Hülya Önal görevini Prof. Dr. Onur Tatar'a devretti.

        Rektör Erenoğlu, burada yaptığı konuşmada, iletişim alanının günümüz dünyasında dijital dönüşüm, kamuoyu, kültürel etkileşim, kurumsal temsil ve toplumsal bilinç açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

        İletişim Fakültesinin üniversitenin gelişim hedeflerine güçlü katkılar sunduğunu belirten Erenoğlu, görevi devralan Onur Tatar'ın fakültenin sahip olduğu birikimi daha ileriye taşıyacağına inandığını ifade ederek yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

        Prof. Dr. Onur Tatar ise fakültenin akademik kapasitesini artırma, uygulama odaklı eğitim anlayışını geliştirme, öğrencilerin mesleki donanımını güçlendirme ve bilimsel üretimi destekleme hedefleri doğrultusunda çalışacaklarını kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı

        Benzer Haberler

        Çan'da tarla yangınında 2 ekili alan kül oldu
        Çan'da tarla yangınında 2 ekili alan kül oldu
        Çanakkale'de jandarma ekiplerince 4 bin 576 araç denetlendi
        Çanakkale'de jandarma ekiplerince 4 bin 576 araç denetlendi
        Çanakkale Valisi Toraman, muhtarlarla biraraya geldi
        Çanakkale Valisi Toraman, muhtarlarla biraraya geldi
        Kaz Dağları'ndan gelen su 14 köyle buluştu
        Kaz Dağları'ndan gelen su 14 köyle buluştu
        Çanakkale'nin 14 köyü Kazdağları'nın suyuyla buluştu
        Çanakkale'nin 14 köyü Kazdağları'nın suyuyla buluştu
        Eceabat'ta ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        Eceabat'ta ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı