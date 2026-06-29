Çanakkale'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tefecilik yaptıkları şüphesiyle yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede tefecilik suçu işledikleri şüphesiyle haklarında kuvvetli delil bulunan 3 şüpheliye yönelik 26 Haziran'da operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 7 fişek, 14 tarihi sikke, 26 senet, 3 cep telefonu, 3 SIM kart, alacak-verecek kayıtlarının tutulduğu bir defter ile çeşitli not kağıtları ele geçirildi.



Yürütülen adli tahkikat neticesinde şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.







