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        Çanakkale'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde tefecilik yaptıkları şüphesiyle yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 20:02 Güncelleme:
        Çanakkale'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde tefecilik yaptıkları şüphesiyle yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede tefecilik suçu işledikleri şüphesiyle haklarında kuvvetli delil bulunan 3 şüpheliye yönelik 26 Haziran'da operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 7 fişek, 14 tarihi sikke, 26 senet, 3 cep telefonu, 3 SIM kart, alacak-verecek kayıtlarının tutulduğu bir defter ile çeşitli not kağıtları ele geçirildi.

        Yürütülen adli tahkikat neticesinde şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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