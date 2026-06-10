Çanakkale'de "Yerel Düzey Fırtına, Dolu, Hortum Saha ve Masabaşı Tatbikatı" düzenlendi

Çanakkale'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, "Yerel Düzey Fırtına, Dolu, Hortum Saha ve Masabaşı Tatbikatı" gerçekleştirildi.



Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yerel düzey afet gruplarının fiili entegrasyonunu sağlamak, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma gruplarının işlevselliğini ölçmek amacıyla düzenlenen tatbikat öncesi, arama kurtarma ekipleriyle AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde bir araya gelerek, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve ekip liderlerinden bilgi aldı.



Daha sonra İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ile toplantı düzenleyen Toraman, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu ve afetlerde büyük çeşitlilik görüldüğünü söyledi.



Türkiye'nin en çok sınandığı afet türünün deprem olduğunu ifade eden Toraman, "Anadolu coğrafyasının bulunduğu konum itibarıyla yüksek seviyede deprem üretme potansiyeline sahip fay hatları mevcut. 2023'teki ikiz depremlerle de küresel ölçekte örneğine pek rastlanmayan afetlerle de sınandık." dedi.



Toraman, Türkiye'nin her türlü afet sırasında çok büyük gayret, emek ve çaba harcadığını çok büyük bir gönüllülük hissinin gösterildiğini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:



"Afetlere fiziksel olarak hazırlanmak, afetlere dirençli bir altyapı ve dirençli bir toplum oluşturmak gerekiyor. Bunu da afet öncesi süreçte sağlamamız gerekiyor. Maalesef afet öncesi harcama yapmakta, altyapıları, şehirleri afete dirençli hale getirmekte arzu ettiğimiz kadar gayret ortaya koyamıyoruz. Oysa, afet öncesi yapılacak çabalar, afet sırasındaki maliyetleri de ciddi manada düşürüyor. Sadece afet sırasında değil afet sonrasında da iyileştirme çalışmaları dediğimiz safhada da Türkiye çok büyük bedellerle sınanıyor."



AFAD'ın Türkiye genelinde bir planlamayla yerel, bölgesel ve ulusal seviyede tatbikatlar icra ettiğini aktaran Toraman, bugün bir başka afet türü olan fırtına, dolu ve hortuma karşı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini anlattı.



Vali Toraman, Çanakkale'nin afetlere dönük müdahalede bilinç ve gönüllülük seviyesinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Çanakkale'de 6 hafif seviye arama kurtarma birliğimiz AFAD'tan sertifikasyonlarını aldılar. Afetlere müdahale yetkisine haiz oldular. 5 tane de ekip, bu sertifikasyonu almak için süreçlerini sürdürüyor. AFAD tarafından akredite edildiklerinde Çanakkale'de hafif seviyede arama kurtarma ekip sayımız 11'e çıkacak." diye konuştu.



Toplantıya, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Eroğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ile ilgili kurum müdürleri katıldı.



- Tatbikatta 440 kişi yer aldı



Tatbikata, Çanakkale Valiliği, Ayvacık ve Bayramiç kaymakamlıkları, AFAD, Çanakkale Belediye Başkanlığı, 2. Kolordu Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler başta olmak üzere Çanakkale Afet Müdahale Planı'nda ana çözüm ortağı tüm kurumlardan yaklaşık 440 kişi aktif olarak katılım sağladı.



Ekipler senaryo gereği, okul tahliyesi, hastane su baskını, hastanede enkaz kaldırma, tünelde trafik kazası, mahsur kalma ve boğulma, hastane yangını, denizde sürüklenen tekneyi kurtarma tatbikatlarını gerçekleştirdi.



Tatbikat kapsamında, gerçek bir afet anında yapılması gereken ilk müdahale, tahliye, arama ve kurtarma, hasta, yaralı nakli gibi süreçler uygulamalı olarak yürütüldü.

