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        Gelibolu Maarif Korosu konser verdi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğretmenlerden oluşan koro konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Gelibolu Maarif Korosu konser verdi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğretmenlerden oluşan koro konser verdi.


        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğretmenlerden oluşan Gelibolu Maarif Korosu tarafından hazırlanan "90'ların Efsane Şarkıları Öğretmen Korosunun Yeniden Hayat Buluyor" temalı konser ilgi gördü.


        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, protokol üyeleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.


        Şef Uğur Akpınar eşliğinde koronun seslendirdiği 1990'lı yılların sevilen Türk pop müziği eserleri izleyicilerden beğeni topladı.


        Program sonunda Belediye Başkanı Soyuak, konserin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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