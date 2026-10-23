Seyir halindeki saman yüklü tır alev alev yandı

Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Çanakkaleİzmir karayolu üzerinde Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir yönüne seyreden 10 AVL 034 plakalı saman yüklü tır tekerlek kısmından alev aldı. Çıkan yangın samanlara sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tır devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri ile Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında tır kullanılamaz hale geldi.

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