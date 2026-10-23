Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Toplantısı Çanakkale'de gerçekleşti

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ÜAK Başkanı ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, 2026 yılının 17. yönetim kurulu toplantısında farklı üniversitelerden ve özellikle yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan akademisyenlerin ve araştırmacıların, yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin eş değerlik taleplerini ve ders içeriklerini değerlendireceklerini söyledi.

Özellikle yükseköğretim kurumları bünyesinde açılan doçentlik ve doktor öğretim üyesi kadro ilanlarındaki şartları ele alacaklarını, yurt dışındaki saygın üniversitelerden alınan doktora, doçentlik ve profesörlük ünvanlarının Türkiye'deki karşılıkları ve denklik süreçlerine ilişkin örgün eğitim şartı, müfredat uyumları ve akademik nitelikler konularını değerlendireceklerini aktaran Erenoğlu, şöyle konuştu:

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"Bu noktada özellikle sosyal bilimler, fen ve teknik bilimler, tıp ve sağlık bilimlerindeki eğitim konseylerimiz tarafından hazırlanan raporları ele alıp değerlendireceğiz. Üniversitelerarası Kurul olarak temel amacımız, yükseköğretimde kaliteyi ve şeffaflığı, liyakati ve bilimsel standartları, eğitimde fırsat eşitliğini üst seviyeye taşımak ve korumaktır. Bu noktada da ÇOMÜ ev sahipliğinde yapılacak toplantıda alınacak tüm kararların özellikle akademi camiamız, yükseköğretim sistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konuşmanın ardından üniversitenin tanıtım filmi izlendi. Araştırma Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav da üniversitede yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yaptı.