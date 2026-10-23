Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli tutuklandı

Çanakkale ve ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 15 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 1218 Ekim tarihleri arasında il genelindeki 12 ilçede, 307 tim ve bin 605 jandarma personelinin katılımıyla huzur uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalar kapsamında, 337 umuma açık işletme, 72 metruk bina, 114 park ve bahçe, 14 günübirlik konaklama işletmesi, 87 otel ve pansiyon kontrol edildi. Toplam 8 bin 635 şahsın kimlik sorgulaması ve 3 bin 15 aracın denetimi yapıldı. Aranan 10 araç trafikten men edildi.

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Jandarma Suç Araştırma Timleri (Jandarma Dedektifleri) ve bağlı ekiplerce yürütülen takip ve operasyonlar sonucunda; 'hırsızlık' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'hırsızlık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama' suçundan 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'hırsızlıkhükümlünün veya tutuklunun kaçması' suçundan 29 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'dolandırıcılık' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 97 şahıs yakalandı.

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Yakalanan şahıslardan 15'i tutuklandı.