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        Çanakkale Boğazı'na 300 yavru ıstakoz bırakıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Canlıları Araştırma Uygulama Merkezi'nde yetiştirilen 300 yavru ıstakoz, azalan doğal popülasyonun desteklenmesi amacıyla Çanakkale Boğazı'na bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Çanakkale Boğazı'na 300 yavru ıstakoz bırakıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Canlıları Araştırma Uygulama Merkezi'nde yetiştirilen 300 yavru ıstakoz, azalan doğal popülasyonun desteklenmesi amacıyla Çanakkale Boğazı'na bırakıldı.

        Istakozların denize bırakılacağı etkinlik öncesi ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Arda Aydın ile Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit, Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Halit Kuşku, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk ile ÇOMÜ Senatosu üyeleri, Dardanos Yerleşkesi'ndeki iskelede bir araya geldi.

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        Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Önal, Erenoğlu ve beraberindekilere, uygulama merkezinde yetiştirilen ıstakozları göstererek, projenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

        BİLİM-1 araştırma ve uygulama gemisinin kaptanı Doç. Dr. Alkan Öztekin koordinasyonunda bazı ıstakozlar katılımcılar tarafından denize bırakıldı.

        Diğer yavrular ise Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Umut Tuncer ile Dr. Öğretim Üyesi Gençtan Erman Uğur tarafından gerçekleştirilen dalışla 5 metre derinlikteki deniz çayırlarının arasına bırakıldı.

        - Bu yıl 800 yavru ıstakoz denizle buluşturuldu

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA muhabirine, ıstakoz yetiştiriciliği ve denize salımı çalışmalarını 6 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

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        Bu yıl farklı bölgelerde yapılan salımlarla birlikte toplam 800 ıstakozu denizle buluşturduklarını belirten Erenoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu, AR-GE niteliğinde bir çalışma. Istakoz, ekonomik değerinden dolayı soyu tükenmekte olan bir tür. Biz, özellikle onlarca yıl önce Çanakkale Boğazı'mızda bulunan ıstakoz popülasyonuna destek olmak istiyoruz."

        Erenoğlu, denize bırakılan ıstakozların takibine yönelik bilimsel bir araştırma projesi başlatmayı düşündüklerini, çalışmaları özel sektörle işbirliği içinde geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit de projenin temel amacının bölgede azalan doğal ıstakoz stoklarını yeniden artırmak olduğunu belirtti.

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        Istakoz yetiştiriciliğinin su ürünleri sektörüne yeni bir üretim alanı kazandırabileceğini dile getiren Yiğit, üreticilere bu alanda teknik destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

        Fakültenin Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal ise 2020'de ilk kez ıstakoz üretmeyi başardıklarını anlattı.

        İlk yıllarda düşük olan yavruların hayatta kalma oranını yüzde 20'ye çıkardıklarını bildiren Önal, bu yıl yaklaşık 1500 yavru elde ettiklerini belirtti.

        Önal, 6 yılda yaklaşık 3 bin ıstakozu denize bıraktıklarını ifade ederek, çalışmalarla doğal popülasyonun ve denizlerdeki biyoçeşitliliğin desteklenmesini amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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