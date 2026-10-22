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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale Troya'da 2 bin 800 yıllık kemik flüt ve 4 bin 500 yıllık idol başı bulundu (2)

        Çanakkale Troya'da 2 bin 800 yıllık kemik flüt ve 4 bin 500 yıllık idol başı bulundu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Çanakkale Troya'da 2 bin 800 yıllık kemik flüt ve 4 bin 500 yıllık idol başı bulundu (2)

        '160 YILLIK TROYA KAZILARI AÇISINDAN BİR İLK'

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve destekleriyle Geleceğe Miras Projesi kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adına İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 2026 kazı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "2026 yılındaki kazı çalışmaları 4 farklı alanda, farklı dönemlere ait, Troya'nın farklı katmanlarına ait alanlarda gerçekleştirildi. Bu sene özellikle 2 buluntu, Troya kazı tarihçesi açısından çok önemli. Özellikle Arkaik Dönem olarak tanımladığımız M.Ö. 8'inci yüzyıla ait tabakadaki kemik flüt buluntusu, 160 yıllık Troya kazıları açısından bir ilk. Biz müzik aletlerini pek çok betimlemede başka yerlerden biliyoruz. Fakat Troya kazı tarihçesinde ilk kez bir kemik flüt aleti karşımıza çıktı. İkinci buluntu ise bizim İlk Tunç Çağı olarak tanımladığımız 2'nci Troya kentinin, kent girişlerinin içinde bir yangın tabakasının içinde bulunduğu bir idol başı, bir kültsel bir obje. Özellikle bu buluntunun 160 yıllık Troya kazı sırasında benzeri buluntuların sayısı 3-5 tane. O açıdan hem de katman ve tabakanın içinden bulmamız açısından Troya kazı tarihçesi için bize önemli bir veri sunmakta" dedi.

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        160 YILLIK KAZILAR SIRASINDA BULDUĞUMUZ İLK VE TEK MÜZİK ALETİ

        Flüt buluntusunu doğrudan Odyssey filmiyle ilişkilendirmenin mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Aslan, "Troya'daki flüt buluntusunu doğrudan Odyssey filmiyle ilişkilendirmek mümkün değil fakat Odyssey filmi bence çok başarılı bir film. Özellikle sirenlerin şarkısı bölümünde deneysel olarak film hazırlıkları sırasında 8'inci yüzyıla ait bir flütle o müziğin yapıldığını biliyoruz. Biz de bu seneki kazılarda o döneme ait benzeri bir flüt parçasını bulmuş olduk. Kazı tarihçesi açısından ilginç bir tesadüf. Homeros uzmanları açısından, Homeros'un 8'inci yüzyılda yaşadığı kabul ediliyor. Pek çok araştırmacı 8'inci yüzyılda destanları yazıya geçirdiğini kabul ediyor. Bu açıdan destanda anlatılan müzik aletleri, destanda anlatılan olaylar bizim de benzeri bir buluntuyu Troya'da Arkaik dönemde 8'inci yüzyıldaki bir katmanda, tabakada bulmamız bu açıdan oldukça önemli. Aslında kemikten flüt buluntularının tarihi çok çok eskiye gidiyor. Avrupa'daki buluntulardan Paleolitik dediğimiz, yani neredeyse birkaç yüz bin yıllık geriye giden bir kemik-flüt tarihçesi var. Anadolu'da da aslında çok çok daha eski kemik-flüt aletlerinin olduğunu biliyoruz. Fakat Troya açısından bizim Troya'da bulduğumuz, bu 160 yıllık kazılar sırasında bulduğumuz ilk ve tek müzik aleti" diye konuştu.

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        Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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