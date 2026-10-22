Troya'daki müzik kültürüne ilişkin doğrudan bir arkeolojik kanıta ulaşıldı Troya'da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu

Çanakkale'de, 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nde 160 yılı aşkın yürütülen kazı çalışmalarında Troya'da ilk müzik aleti bulundu. Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, yapmış olduğu açıklamada, "Anadolu'da da aslında çok çok daha eski kemikflüt aletlerinin olduğunu biliyoruz. Fakat Troya açısından bizim Troya'da bulduğumuz, bu 160 yıllık kazılar sırasında bulduğumuz ilk ve tek müzik aleti" ifadeleri yer aldı.

Çanakkale'de, 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nde Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Troya Ören Yeri Kazılar 2026 yılı çalışmaları devam ediyor. 160 yılı aşkın süredir devam eden kazı çalışmaları sırasında yaklaşık 2 bin 800 yıllık kemik flüt çıkarılması ile ilk defa müzik aleti bulundu. Kazıda aynı zamanda 4 bin 500 yıllık insan biçimli bir idol başı da gün ışığına çıkarıldı. Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, buluntular hakkında açıklama yaptı.

REKLAM

Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, yapmış olduğu açıklamada "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve destekleriyle Geleceğe Miras Projesi kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adına İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz 2026 kazı çalışmaları devam etmekte. 2026 Yılındaki kazı çalışmaları 4 farklı alanda, farklı dönemlere ait, Troya'nın farklı katmanlarına ait alanlarda gerçekleştirildi. Bu sene özellikle 2 buluntu Troya kazı tarihçesi açısından çok önemli. Özellikle bizim Arkaik Dönem olarak tanımladığımız M.Ö. 8'inci yüzyıla ait tabakadaki kemik flüt buluntusu, 160 yıllık Troya kazıları açısından bir ilk, müzik aletlerini pek çok betimlemede başka yerlerden biliyoruz. Fakat Troya kazı tarihçesinde ilk kez bir kemik flüt aleti karşımıza çıktı. İkinci buluntu ise bizim İlk Tunç Çağı olarak tanımladığımız 2'nci Troya kentinin, kent girişlerinin içinde bir yangın tabakasının içinde bulunduğu bir idol başı, bir kültsel bir obje. Özellikle bu buluntunun 160 yıllık Troya kazı sırasında benzeri buluntuların sayısı 35 tane o açıdan hem de katman ve tabakanın içinden bulmamız açısından Troya kazı tarihçesi için bize önemli bir veri sunmakta" dedi.

REKLAM

Kazı Başkanı Aslan sözlerine şöyle devam etti: "Troya'daki flüt buluntusunu doğrudan tabi Odyssey filmiyle ilişkilendirmek mümkün değil fakat Odyssey filmin bence çok başarılı bir film. Özellikle sirenlerin şarkısı bölümünde deneysel olarak film hazırlıkları sırasında 8'inci yüzyıla ait bir flütle o müziğin yapıldığını biliyoruz. Biz de bu seneki kazılarda o döneme ait benzeri bir flüt parçasını bulmuş olduk. Kazı tarihçesi açısından ilginç bir tesadüf. Homeros uzmanları açısından Homeros'un 8'inci yüzyılda yaşadığı kabul ediliyor. 8'inci yüzyılda destanları yazıya geçirdiğini kabul ediyor pek çok araştırmacı. Bu açıdan destanda anlatılan müzik aletleri, destanda anlatılan olaylar bizim de benzeri bir buluntuyu Troya'da Arkaik dönemde 8'inci yüzyıldaki bir katmanda, tabakada bulmamız bu açıdan oldukça önemli. Aslında kemikten flüt buluntularının tarihi çok çok eskiye gidiyor. Avrupa'daki buluntulardan biz Paleolitik dediğimiz, yani neredeyse birkaç yüz bin yıllık geriye giden bir kemikflüt tarihçesi var. Anadolu'da da aslında çok çok daha eski kemikflüt aletlerinin olduğunu biliyoruz. Fakat Troya açısından bizim Troya'da bulduğumuz, bu 160 yıllık kazılar sırasında bulduğumuz ilk ve tek müzik aleti."