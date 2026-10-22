Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çan'daki okullarda güvenlik seferberliği

        Çan'daki okullarda güvenlik seferberliği

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Ekim Ayı Okul Güvenliği Toplantısı, Çan Kaymakamı Bülent Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi. Çan Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, ilçe genelindeki ortaokul ve lise müdürleri ile okullarda görev yapan rehber öğretmenler katıldı. Toplantıda, ilçe genelinde eğitim öğretim faaliyetlerinin güvenli ve huzurlu bir atmosferde sürdürülmesi, okulların fiziki ve sosyal güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması için ilgili tüm kurumlar arasında sağlanacak koordinasyon ve alınacak ilave tedbirler detaylı bir şekilde ele alındı. Öğrencilerin okul çevresindeki muhtemel risklerden korunması ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi vurgulanan toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Çan'daki okullarda güvenlik seferberliği

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Ekim Ayı Okul Güvenliği Toplantısı, Çan Kaymakamı Bülent Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi. Çan Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, ilçe genelindeki ortaokul ve lise müdürleri ile okullarda görev yapan rehber öğretmenler katıldı. Toplantıda, ilçe genelinde eğitim öğretim faaliyetlerinin güvenli ve huzurlu bir atmosferde sürdürülmesi, okulların fiziki ve sosyal güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması için ilgili tüm kurumlar arasında sağlanacak koordinasyon ve alınacak ilave tedbirler detaylı bir şekilde ele alındı. Öğrencilerin okul çevresindeki muhtemel risklerden korunması ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi vurgulanan toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Bu bölgelerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        Bu bölgelerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Galatasaray 25 yıl sonra kazandı
        Galatasaray 25 yıl sonra kazandı
        Aslan Fransa'da kükredi!
        Aslan Fransa'da kükredi!
        Anne adayları bir arada
        Anne adayları bir arada
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        "ABD ve İsrail İran'a yeni saldırı hazırlığında" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'a yeni saldırı hazırlığında" iddiası
        'Game of Thrones'un yıldızı İstanbul'da
        'Game of Thrones'un yıldızı İstanbul'da
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Okan Buruk'tan Lille galibiyeti ve F.Bahçe sözleri!
        Okan Buruk'tan Lille galibiyeti ve F.Bahçe sözleri!

        Benzer Haberler

        Çanakkale Havalimanı Eylül ayında 10 bin 421 yolcuya hizmet verdi
        Çanakkale Havalimanı Eylül ayında 10 bin 421 yolcuya hizmet verdi
        Çanakkale'de okul çevrelerinde güvenlik denetimleri sürüyor
        Çanakkale'de okul çevrelerinde güvenlik denetimleri sürüyor
        Çanakkale'de okul önlerinde denetimler aralıksız sürüyor Ruhsatlı silah bul...
        Çanakkale'de okul önlerinde denetimler aralıksız sürüyor Ruhsatlı silah bul...
        Çanakkale'de yanan ormanlar küllerinden doğuyor Çanakkale'de 2025'te küle d...
        Çanakkale'de yanan ormanlar küllerinden doğuyor Çanakkale'de 2025'te küle d...
        Lapseki'de Gönül Dostları Kış Halı Saha Futbol Turnuvası başladı
        Lapseki'de Gönül Dostları Kış Halı Saha Futbol Turnuvası başladı
        ÇANAKFEST 30 Ekim'de Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda başlayacak
        ÇANAKFEST 30 Ekim'de Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda başlayacak