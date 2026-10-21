Çanakkale Havalimanı Eylül ayında 10 bin 421 yolcuya hizmet verdi

Çanakkale Havalimanı’nı Eylül ayında 10 bin 421 yolcu tercih etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Çanakkale Havalimanı’nın Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı. Buna göre; Çanakkale Havalimanı’nda Eylül ayında toplam 10 bin 421 yolcuya hizmet verildi. Eylül ayında Çanakkale Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği toplamda 579’a ulaştı. Yılın 9 aylık bilançosunda ise yolcu trafiği 92 bin 519, uçak trafiği ise 5 bin 325’e yükseldi.

1 ayda 90 ton yük taşındı

Kargo, posta ve bagaj yükü taşınan Çanakkale Havalimanı’nın yük trafiği ise Eylül ayında toplamda 90 ton oldu. Yük trafiğinde yılın 9 aylık bilançosu toplam 784 ton oldu.