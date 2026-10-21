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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de yanan ormanlar küllerinden doğuyor Çanakkale'de 2025'te küle dönen alan yeniden yeşilleniyor

        Çanakkale'de yanan ormanlar küllerinden doğuyor Çanakkale'de 2025'te küle dönen alan yeniden yeşilleniyor

        Çanakkale'de 2025 yılında çıkan 155 orman yangınında 11 bin 868 futbol sahası büyüklüğünde 8 bin 477 hektar alan zarar gördü. Büyük yangınların birinin de gerçekleştiği Güzelyalı mevkiinde yanan alanlar yeniden yeşermeye başladı. Bölge dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Çanakkale'de yanan ormanlar küllerinden doğuyor Çanakkale'de 2025'te küle dönen alan yeniden yeşilleniyor

        Çanakkale'de 2025 yılında çıkan 155 orman yangınında 11 bin 868 futbol sahası büyüklüğünde 8 bin 477 hektar alan zarar gördü. Büyük yangınların birinin de gerçekleştiği Güzelyalı mevkiinde yanan alanlar yeniden yeşermeye başladı. Bölge dron ile görüntülendi.

        Çanakkale genelinde 2025 yılı içerisinde 155'i orman 641'i orman dışı olmak üzere toplam 796 yangın çıktı. Çıkan orman yangınlarında 8 bin 447 hektarlık orman alanı zarar gördü. Büyük yangınların birinin de gerçekleştiği Güzelyalı mevkiinde ise 24 saat süren yangının ardından 855 hektar alan yangından etkilendi. Yanan alanlarla ilgili Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yeniden yeşertme çalışmaları gerçekleştirildi.

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        Yanan alanlarda hala daha izler kalsa da orman küllerinden doğmaya başladı. Yanmış ağaç parçaları ve küllü topraklar arasında yeşeren minik fidanlar görenleri heyecanlandırdı. Bölge dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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