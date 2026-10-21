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        ÇANAKFEST 30 Ekim'de Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda başlayacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Geleneksel Çanakkale Seramikleri Yaşatma Derneği işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Çanakkale Uluslararası Seramik Festivali (ÇANAKFEST) 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 08:50 Güncelleme:
        ÇANAKFEST 30 Ekim'de Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda başlayacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Geleneksel Çanakkale Seramikleri Yaşatma Derneği işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Çanakkale Uluslararası Seramik Festivali (ÇANAKFEST) 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin köklü seramik geleneğini uluslararası sanat dünyasıyla buluşturan festivalin Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

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        Bu yıl "Seramikte Kesişimler: Kültürel Etkileşim ve Çağdaş Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenecek festivalin, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden seramik sanatçılarını, akademisyenleri ve kültür profesyonellerini bir araya getireceğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında, seramik atölyeleri, sergiler ve sanatçı buluşmalarının yanı sıra seramik ürünlerinin ziyaretçilerle buluşacağı satış stantları da yer alacak. Somut olmayan kültürel mirasın yaşayan bir parçası olan geleneksel Çanakkale seramiklerinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan festival, yerel üretim kültürünü çağdaş sanat yaklaşımlarıyla buluşturarak kentin kültürel mirasının uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Geleneksel Çanakkale Seramikleri Yaşatma Derneği işbirliğinde düzenlenen ÇANAKFEST, Çanakkale'nin kültürel zenginliğini sanat aracılığıyla geleceğe taşımayı hedefliyor."

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