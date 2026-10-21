Çanakkale'de okul önlerinde denetimler aralıksız sürüyor Ruhsatlı silah bulunduranlara jandarmadan önlem mesajı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince öğrencilerin güvenliği için denetimler aralıksız sürüyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çocukların huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla 14 Eylül15 Ekim tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Bu çerçevede; 523 okul çevresi, 402 metruk bina, 747 umuma açık yer kontrol edildi. Denetimler çerçevesinde 8 bin 801 şahıs, 4 bin 479 araç, bin 129 sürücü sorgulandı. Aynı zamanda bin 312 okul servisi denetlenerek 51 araca cezai işlem uygulandı.

Velilere uyarı mesajı

Denetimlerin yanı sıra çocukların güvenliği ve muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla silah ruhsatı sahiplerine mesaj gönderilerek ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği güvenli yerlerde muhafaza edilmesinin önemi hatırlatıldı.