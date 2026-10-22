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        Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde organ nakli eğitimi

        Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesiyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 'Güncel Rehberler Eşliğinde Beyin Ölümünden Organ Nakline' konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde organ nakli eğitimi

        Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesiyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ‘Güncel Rehberler Eşliğinde Beyin Ölümünden Organ Nakline’ konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

        Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ‘Güncel Rehberler Eşliğinde Beyin Ölümünden Organ Nakline’ konulu eğitim programı Bursa Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin eğitmen kadrosuyla gerçekleştirildi. Eğitime ilgili branşlardan katılım sağlandı. Çanakkale’de yoğun ilgi gören eğitime; Organ Bağışı koordinatörleri, ilçe sağlık müdürlükleri, kamu hastaneleri ve ilgili branş uzman hekimleri katıldı.

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        Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü konuşmasında; "Organ bağışı sürecinde sağlık personeli, sadece tıbbi müdahaleyi gerçekleştiren bir uygulayıcı değil; yaşam ile umut arasında köprü kuran, ailelerin en zor anlarında reçetesi merhamet ve empati olan en kritik mimardır. Organ bağışında görev alan tüm sağlık personelimiz bu hassas ve hayati önem arz eden süreci özveriyle ifa etmektedir. Bu anlamda eğitimi çok kıymetli buluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarımızın devamını diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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