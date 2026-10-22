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        Çatı katında çıkan yangın, söndürüldü

        ÇANAKKALE'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bitişiğindeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Çatı katında çıkan yangın, söndürüldü

        ÇANAKKALE'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bitişiğindeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

        Kemalpaşa Mahallesi Tekke Sokak'ta saat 11.00 sıralarında bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından bitişiğindeki diğer binalara sıçramadan yangını söndürdü. Çatı katı zarar gördü, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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