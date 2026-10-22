Çatı katında çıkan yangın, söndürüldü
ÇANAKKALE'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bitişiğindeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
ÇANAKKALE'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bitişiğindeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
Kemalpaşa Mahallesi Tekke Sokak'ta saat 11.00 sıralarında bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından bitişiğindeki diğer binalara sıçramadan yangını söndürdü. Çatı katı zarar gördü, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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