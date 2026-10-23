Karabiga'nın içi tamam, şimdi sıra dışında

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Karabiga ile Biga arasındaki 18 kilometrelik karayolunun sıcak asfalt yapılacağının müjdesini verdi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştü. BigaKarabiga arasındaki 18 kilometrelik yolun sıcak asfalt yapılması talebi üzerine güzergahın 2027 yılı yatırım programına alındığı bildirildi. Görüşmede Karabiga Yeni Liman Projesi de ele alındı.

Başkan Elbi, bir Ankara çıkarmasından daha eli dolu dönerken Karabiga'nın ulaşım konforunu artıracak önemli bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek 18 kilometrelik BigaKarabiga yolunun sıcak asfaltla yenilenmesini talep etti. Bakan Uraloğlu, görüşme sırasında talimat verdi ve yol 2027 yılı yatırım programına alındı.

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Başkan Elbi, "Karabiga'mızın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını yeniledik. Yollarımızı modernleştirdik ve bugüne kadar toplam 380 bin 747 metrekare parke taşı döşedik. Şimdi sıra dış bağlantımızda. BigaKarabiga yolunun sıcak asfaltla yenilenmesi, hemşehrilerimizin ulaşım konforu ve güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bu talebimizin yatırım programına alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Destekleri için Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve her zaman yanımızda olan Milletvekilimiz Ayhan Gider'e şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Görüşmede ayrıca Karabiga Yeni Liman Projesi'nin son durumu değerlendirildi. Liman projesinin ÇED sürecinin birçok kurum üzerinden devam ettiğini belirten Başkan Elbi, yatırım aşamasına taşınması için sürecin hızlandırılmasını masaya yatırdıklarını söyledi.