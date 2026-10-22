İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan Çanakkale'de konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Son dönem bizi üzen, yoran gündemler oldu ama onurla söylüyorum ki ben Tayyip Erdoğan'ı tanıyan bir adamım. Çocukluğumdan beri yanındayım. Yanlış yapanı affetmediğini bilen bir adamım. Neşteri sağlam olduğunu bilen bir adamım. Yeri geldiğinde ne yapacağını beraber göreceğiz inşallah." dedi.

Turan, AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen programda partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

Burada konuşma yapan Turan, AK Parti teşkilatının ve Cumhur İttifakı'nın memlekete önemli hizmetler yaptığını söyledi.

Bu süreçte kimin dost kimin düşman olduğunu herkesin gördüğünü belirten Turan, "Herhangi bir siyasi birliktelikten ve bir masa etrafında oturma çalışmasından bahsetmiyorum. Bugün Cumhur İttifakı'mız dünyada Türkiye'ye biçilen o atmosferi dağıtan, o elbiseyi yırtıp atan bir anlayıştır. Eğer Cumhur İttifakı'nın beraberliği olmasaydı, tezkereye 'evet' diyen adamların ittifakı olsaydı, bugün Lapseki meydanında güneyimize kurulan terör devletinin risklerini konuşuyor olacaktık." ifadesini kullandı.

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Turan, bayrağı olan, uluslararası toplantılara davet edilen bir terör devletini üç partinin ittifakının yerle bir ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu çok kıymetli bir iş. O yüzden ufak tefek hesapların tarafı ve konusu olmayacağız. İşimize bakmaya devam edeceğiz. Tabii aramızda yanlış yapanlar olur. Çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Yüzde 50 oy alıyorsun, 25 yıldan beri devam ediyorsun. Son dönem bizi üzen, yoran gündemler oldu ama onurla söylüyorum ki ben Tayyip Erdoğan'ı tanıyan bir adamım. Çocukluğumdan beri yanındayım. Yanlış yapanı affetmediğini bilen bir adamım. Neşteri sağlam olduğunu bilen bir adamım. Yeri geldiğinde ne yapacağını beraber göreceğiz inşallah."

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- "Yanlış yapan çekilsin kenara"

Bazı siyasi partilerin üst düzey yetkililerine çok büyük iddialarla davalar açıldığını hatırlatan Bülent Turan, şöyle konuştu:

"Kamera kayıtları oldu ama meydan meydan kendi arkadaşlarına sahip çıktılar. İnsanız, Erdoğan'ın yanında yanlış yapan olduğunda, bugün tutuklanan danışman da var, siyasetçi de var, iş adamı da var, bürokrat da var. Biz şunu demedik, 'Bizim arkadaşımız da yanlış yapsa da sahip çıkarız' demedik. Biz yanlış yapmamak üzere bir aradayız. Yanlış yapanımız varsa elimizden geleni yaparız dedik. Daha BDDK raporu çıkmadı. Rapor bir çıksın bakalım. Kim var, kim yok göreceğiz. Daha yargı birçok çalışmasını nihayete erdirmedi. Erdirsin bakalım, yani suçluyu kollamak, korkmak bir yana biz daha çok istiyoruz bir an önce kim suçlu çıksın ki biz 25 yılın temiz hatırasına halel getirmeden yola devam edelim. 3 tane adamın, 5 tane yanlış insanın yaptığı nefsi hatadan dolayı, yaptığı yanlıştan dolayı neden büyük bir kitle zan altında kalsın ki"

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Bülent Turan, AK Parti'li bir kişinin yüzünü yere düşürmeye hiç kimsenin hakkının olmadığını dile getirdi.

Başka siyasi partiden tutuklanma olduğu zaman onların miting yaptığını anlatan Turan, "Bizde olduğunda 'yargı kararıdır, hatalı olan aramızdan ayrılsın' diyoruz. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Biz Erdoğan'ın yükünü aldığımız kadar başarılıyız, onurluyuz. Erdoğan'ın yükünü almak durumundayız. İlla yargıya, illa BDDK raporuna, illa falanca çalışmaya bakmaksızın adım atıp 'ben müsaade istiyorum' demek gerekir." diye konuştu.

Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok görevi yapmışsın artık çekil de daha çok saygı duyalım sana. Çekil de şu insanların yüzünü yere düştürme. Neden biz senin yaptığın yanlış altında kalıp şu insanlara mahcup olalım? Yanlış yapan çekilsin kenara. Bu siyasi kararımız. Tabii ki yargı aklar, ceza verir. BDDK raporu aklar ,ceza verir. Onlar teknik konular ama siyasi olarak biz bir an önce görevimizi yapmak durumundayız. Biz terazinin herhangi bir kefesinde değiliz, olamayız. Biz terazinin tam merkezinde olmak, adaletin tam merkezi olmak durumundayız."

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- "FETÖ yok olmaz, gizlenir, saklanır, aranıza girer, imkan vermeyin"

FETÖ'nün bu ülkenin düşmanı olduğunu ifade eden Turan, "Bize neden operasyon yapıldığını iyi bilin diye söylüyorum. Bu meydandan tekrar uyarıyorum. FETÖ yok olmaz, gizlenir, saklanır, aranıza girer, imkan vermeyin. Dünyanın FETÖ'cü diye bildiği, mahkemenin FETÖ'cü diye onayladığı, Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla FETÖ'cü diye ihraç edilen adamlara Çanakkale'de iş adamı, spor kulübü, şudur, budur deyip onlara sponsor olanlara sesleniyorum. Yolunuz yanlış. Mahkeme kararına bakın. Kayıtlara bakın." ifadesini kullandı.

Turan, konuşmasını şöyle tamamladı:

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"İyi insanlara sahip çıkın. Yanlış adamlara, yanlış işlere kendinizi, partimizi, kurumlarınızı, makamlarınızı meşrulaştırma aracı olarak görmeyin. Beni bundan dolayı sevmeyecek varsa sevmesin zaten. Ben bu milletin bağrından çıktığımı düşünüyorum. Adam o görevde, bu görevde yıllarca aynı işi yanlış yapacak. Biz deyince suç olacak. Hayır arkadaş yanlış yapana 'dur' demek görevimiz. En fazla ne olur? Güçleri yerine gelir. Bizi görevden alırlar, alsınlar. Biz yürekte olmaya talibiz. Hiç beklentim yok. Eve geldiğimde Lapseki'nin meydanında buradaki insanlarla çay içmek istiyorum. Hepsi bu kadar."

- Açılış ve ziyaretlere katıldı

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Bülent Turan, Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında, Lapseki ilçesinde bulunan fizyoterapi merkezinin açılışına katıldı.

Buradan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle Lapseki Belediyesine kazandırılan çöp kamyonunun teslim törenine katılan Bülent Turan, çalışmaya destek verenlere teşekkür etti.

AK Parti, MHP ve BBP Lapseki ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Turan, daha sonra Kepez beldesindeki kır düğünü ve kahvaltı evinin açılışını gerçekleştirdi.

Turan'ın ziyaretlerinde, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas ve Jülide İskenderoğlu ile belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ve partililer yer aldı.