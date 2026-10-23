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        Çanakkale Valiliği: Çocuklarımızın güvenliği, geleceğimizin güvencesidir

        Çanakkale'de eğitim ve öğretim döneminde çocukların güvenliği için jandarma ekiplerince okul çevrelerinde ve eğitim kurumlarında denetimler aralıksız devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Çanakkale Valiliği: Çocuklarımızın güvenliği, geleceğimizin güvencesidir

        Çanakkale’de eğitim ve öğretim döneminde çocukların güvenliği için jandarma ekiplerince okul çevrelerinde ve eğitim kurumlarında denetimler aralıksız devam ediyor.

        Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği, geleceğimizin güvencesidir. Valiliğimiz koordinasyonunda, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığımızca evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülmektedir. Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerimizi eğitimöğretim yılı boyunca titizlikle sürdüreceğiz." denildi.

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