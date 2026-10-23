Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Çanakkale'de jandarma, düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığınca Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyünde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelinin adresinde, uyuşturucu madde arama köpeği Engel'in de katılımıyla yapılan aramada, 13 kilogram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök Hint keneviri bitkisi, hassas terazi, 5 öğütücü, uyuşturucu kullanma aparatı ile "nautilus" (helezon şekilli ve odacıklı sedefimsi kabuğa sahip olan bir deniz canlısı) fosili ve pala ele geçirildi.

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Operasyonda yakalanan 1 şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.