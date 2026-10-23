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        Çanakkale'de jandarmadan 2 kaçakçılık operasyonuna müdahale

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 farklı kaçakçılık operasyonuna müdahale edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Çanakkale'de jandarmadan 2 kaçakçılık operasyonuna müdahale

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 farklı kaçakçılık operasyonuna müdahale edildi.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gelibolu ve Biga ilçelerinde 2 ayrı kaçakçılık olayına müdahale edildi. Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 makaron doldurma makinesi, 30 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 80 kilogram açık kıyılmış tütün, kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

        Biga ilçesinde kaçakçılık olayına müdahale sırasında, dedektör, akü, 48 muhtelif kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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