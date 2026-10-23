Çanakkale'de jandarmadan 2 kaçakçılık operasyonuna müdahale

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gelibolu ve Biga ilçelerinde 2 ayrı kaçakçılık olayına müdahale edildi. Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 makaron doldurma makinesi, 30 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 80 kilogram açık kıyılmış tütün, kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

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