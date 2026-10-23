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        Çanakkale Havalimanı geçen ay 10 bin 421 yolcuya hizmet verdi

        Çanakkale Havalimanı'ndan eylül ayında, 10 bin 421 yolcu yararlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Çanakkale Havalimanı geçen ay 10 bin 421 yolcuya hizmet verdi

        Çanakkale Havalimanı'ndan eylül ayında, 10 bin 421 yolcu yararlandı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 10 bin 421 oldu.

        Eylül ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 579'a ulaştı.

        Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise geçen ay toplam 90 ton olarak gerçekleşti.

        Son 9 aylık dönemde ise yolcu trafiği 92 bin 519, uçak trafiği 5 bin 325, yük trafiği ise 784 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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