Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden biri jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanımına yönelik operasyonlarda 2 adreste yapılan aramalarda 50 kök Hint keneviri, 2 bin 637 gram esrar, 30 uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu, 1 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında, Bayramiç ve Ayvacık Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, 11-15 Ekim'de operasyonlar düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.