Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Yollar göle döndü, rögarlar taştı

        Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Yollar göle döndü, rögarlar taştı

        Çanakkale'de aniden başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar su altında kalırken belediyeye ait kapalı pazar alanında bulunan esnafın tezgahlarına ve elektrik kaynaklarına su akması kameralara yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Yollar göle döndü, rögarlar taştı

        Çanakkale'de aniden başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar su altında kalırken belediyeye ait kapalı pazar alanında bulunan esnafın tezgahlarına ve elektrik kaynaklarına su akması kameralara yansıdı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yollar göle döndü, altyapı yetersiz kalırken rögarların da taşması kameralara yansıdı.

        Çanakkale'de kapalı pazar yerinde yağış nedeniyle yer yer su akıntısı olduğu kameralara yansıdı. Esnafın malları zarar görürken aynı zamanda yağmur sularının esnafın elektrik kaynaklarının üzerinden aktığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Seyir halindeki saman yüklü tır alev alev yandı
        Seyir halindeki saman yüklü tır alev alev yandı
        Çanakkale Havalimanı geçen ay 10 bin 421 yolcuya hizmet verdi
        Çanakkale Havalimanı geçen ay 10 bin 421 yolcuya hizmet verdi
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
        Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Toplantısı Çanakkale'de gerçekleşti
        Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Toplantısı Çanakkale'de gerçekleşti
        Çanakkale'de jandarmadan 2 kaçakçılık operasyonuna müdahale
        Çanakkale'de jandarmadan 2 kaçakçılık operasyonuna müdahale