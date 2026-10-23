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        Çanakkale'de yol çöktü, tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çökme meydana gelen yolda seyir halindeki kamyon devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Çanakkale'de yol çöktü, tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çökme meydana gelen yolda seyir halindeki kamyon devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Örenli ile Çalıdağ köyleri arasındaki dağlık alanda meydana geldi. Orman işçisi Levent K. henüz plakası belirlenemeyen kamyon ile seyir halindeyken yol çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda sürücü Levent K. yaralanırken, Fahrettin Cinkılıç ise olay yerinde hayatını kaybetti. Levent K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fahrettin Cinkılıç’ın cenazesi ise Bayramiç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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