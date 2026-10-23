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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü

        ÇANAKKALE'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü

        ÇANAKKALE’de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için yapılan yağış uyarısının ardından, Çanakkale’de sağanak etkili oldu. Merkez ilçede saat 14.30 başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

        Öte yandan, yağış, kentin kapalı pazar alanının bazı noktalarını da olumsuz etkiledi. Yağmur oluklarının yetersizliği nedeniyle kapalı pazar yerinin bazı bölgelerinde yağmur suyunun akmasından dolayı esnaf da zor anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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