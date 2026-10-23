Çanakkale'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü
ÇANAKKALE'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
ÇANAKKALE’de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için yapılan yağış uyarısının ardından, Çanakkale’de sağanak etkili oldu. Merkez ilçede saat 14.30 başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar göle döndü.
Öte yandan, yağış, kentin kapalı pazar alanının bazı noktalarını da olumsuz etkiledi. Yağmur oluklarının yetersizliği nedeniyle kapalı pazar yerinin bazı bölgelerinde yağmur suyunun akmasından dolayı esnaf da zor anlar yaşadı.
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