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        Çanakkale'de yol çöktü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, toprak yolun çökmesi sonucu devrilen tomruk yüklü kamyonun şoförü Levent Karpuzcu yaralandı, yanındaki Fahrettin Cinkılıç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 18:54 Güncelleme:
        Çanakkale'de yol çöktü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, toprak yolun çökmesi sonucu devrilen tomruk yüklü kamyonun şoförü Levent Karpuzcu yaralandı, yanındaki Fahrettin Cinkılıç hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Örenli ve Çalıdağ köyleri arasındaki dağlık alanda meydana geldi. Levent Karpuzcu yönetimindeki tomruk yüklü kamyon seyir halindeyken, toprak yolun çökmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu Fahrettin Cinkılıç, olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon şoförü Levent Karpuzcu yaralandı. Karpuzcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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