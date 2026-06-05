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        ÇOMÜ'de düzenlenen COP31 Simülasyonu'nun gençlik sonuç bildirgesi yayımlandı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosluğu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının işbirliğiyle gerçekleştirilen "COP31 Simülasyonu"nun gençlik sonuç bildirgesi yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 10:09 Güncelleme:
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        ÇOMÜ'de düzenlenen COP31 Simülasyonu'nun gençlik sonuç bildirgesi yayımlandı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosluğu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının işbirliğiyle gerçekleştirilen "COP31 Simülasyonu"nun gençlik sonuç bildirgesi yayımlandı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 19-20 Mayıs tarihlerinde hibrit formatta düzenlenen organizasyona 10 farklı ülkeden 60 genç delege katıldı.

        Katılımcılar, COP31 sürecini modelleyen simülasyonda, iklim krizi ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarında müzakereler yürüttü.

        Yayımlanan sonuç bildirgesinde, Türkiye ve Avustralya'nın COP31 sürecindeki ortak ev sahipliği vizyonundan ilham alınarak gerçekleştirilen simülasyonun, gençleri iklim diplomasisinin merkezine taşıyan uluslararası bir platform oluşturduğu belirtildi.

        Bildirgede, iklim değişikliği, çevresel adalet, yeşil sanayileşme, gıda güvenliği, döngüsel ekonomi ve gençlik temsiliyeti gibi küresel öneme sahip konuların ele alındığı vurgulanarak, farklı ülkelerden öğrencilerin bilimsel bilgi, diplomatik müzakere kültürü ve çözüm odaklı yaklaşımlarla ortak politika önerileri geliştirdiği ifade edildi.

        Genç delegeler bildirgede, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal, kültürel ve kuşaklar arası adalet boyutları bulunan çok yönlü bir küresel sorun olduğuna dikkat çekti.


        Küresel iklim eyleminin devletlerin yanı sıra üniversiteler, gençler, yerel yönetimler, bilim insanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak sorumluluğuyla güçlenebileceği vurgulandı.

        Çanakkale'nin tarihsel mirası ve Gelibolu Tarihi Alanı'nın barış, dayanışma ve ortak insanlık değerlerinden ilham alındığının belirtildiği bildirgede, iklim krizine karşı mücadelenin uluslararası iş birliği ve ortak gelecek bilinciyle yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

        - "Çözüm yükünün genç kuşaklara bırakılması zor bir mirastır"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, COP31 Simülasyonu'nun gençlerin iklim krizi karşısındaki farkındalığını ve çözüm üretme kapasitesini ortaya koyan önemli bir platform olduğunu belirtti.

        Üniversite olarak sürdürülebilirlik vizyonunu gençlerin katılımı, uluslararası işbirlikleri ve çok paydaşlı akademik süreçlerle desteklediklerini ifade eden Erenoğlu, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik, enerji dönüşümü ve küresel adalet gibi konuların artık, insanlığın ortak sorumluluğu haline geldiğini aktardı.

        Gençlerin iklim diplomasisine aktif katılımının geleceğin dünyası açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Erenoğlu, şunları kaydetti:

        "İnsanlığın gezegeni uzun yıllar boyunca hoyratça kullanıp çözüm yükünü genç kuşaklara bırakması kuşkusuz zor bir mirastır. Ancak dünya artık yalnızca sorunları konuşanları değil, çözüm üretme cesareti gösterenleri hatırlamaktadır."

        Etkinlik kapsamında sıfır atık, temiz enerji, iklim adaleti, sürdürülebilir şehirler ve gıda güvenliği gibi başlıklarda önemli fikirlerin ortaya çıktığını belirten Erenoğlu, katılımcıların yalnızca müzakere deneyimi kazanmadığını, aynı zamanda ortak akıl üretme ve çok taraflı diplomasinin önemini de yakından deneyimlediğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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