ÇOMÜ'de kırışıklık karşıtı bakım kremi için devir protokolü imzalandı

Çanakkale'de bitki kök hücresinden geliştirilen kırışıklık karşıtı bakım kreminin Avrupa'daki analizlerle onaylanmasının ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile ticarileşme ve devir sözleşmesi imzalandı.



Çanakkale Teknopark'ta faaliyet gösteren biyoteknoloji firması tarafından diş otu bitkisinin (Ammi visnaga L.) kök hücresinden, göz çevresindeki yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları gidermek amacıyla geliştirilen kremin patenti, ÇOMÜ ile Teknopark firması arasındaki sözleşmeyle devredildi.



ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA muhabirine, çok heyecanlı ve mutlu bir günü yaşadıklarını söyledi.



Üniversitelerinin sözleşme bazlı ticarileşmiş ilk patentli ürününü imza altına alarak patent devrini yaptıklarını anlatan Erenoğlu, şunları kaydetti:





"Yol kenarlarında dahi bulunan diş otu bitkisinin kök hücre teknolojisiyle geliştirilen bir ürün. Üniversitemizin patentli kırışık karşıtı bakım kremi diyebiliriz. Özel bir formülü var. Bir AR-GE ürünü ve yaşa bağlı kırışıklıkların özellikle çok kısa sürede tek kullanımlı şekliyle giderildiği bir ürün. Yıllardır bu ürünün üzerinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Teknofest'te 2025'te derece aldı bu buluşumuz. Avrupa'nın özellikle en seçkin akredite laboratuvarlarından biri olan Skinlab tarafından da onaylanan bir ürün. Özellikle yüzey kırışıklıklarının ya da yüzeysel kırışıklıklarının yüzde 100'ü ve derin kırışıklıklarında yüzde 10'un üzerinde ilk kullanımda etkili olduğu kanıtlandı."



Prof. Dr. Erenoğlu, bu tür ürünlerin akredite laboratuvarlarda derinlemesine testlerden geçirildiğini hatırlattı.



Antimikrobiyal, ağır metal, raf ömrü, normal ve hassas cilt dermatoloji testlerinden geçen bu ürünün de tam not aldığını aktaran Erenoğlu, şöyle devam etti:



"Bu krem artık Sağlık Bakanlığı ürün takip sisteminde kayıtlı. Tüm eczanelerden rahatlıkla ulaşılabiliyor. Üniversitemizin 2024-2028 stratejik planında da özellikle defalarca vurguladığımız AR-GE stratejileri, AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme stratejileri, patent ve faydalı model geliştirme stratejilerinin artık vücut bulmuş şekli. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm ekibi kutluyorum."



Çanakkale Teknopark'taki şirketin kurucu genel müdürü ve ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Onur Sinan Türkmen ise kremin diş otu bitkisinden elde edilen kök hücre teknolojisiyle geliştirildiğini söyledi.



