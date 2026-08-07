Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri GÜNCELLEME - Dev vinç gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        GÜNCELLEME - Dev vinç gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan Bahama bayraklı dev vinç gemisi "Saipem 7000", Marmara'dan giriş yaptığı Çanakkale Boğazı'ndaki geçişini tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 19:48 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Dev vinç gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan Bahama bayraklı dev vinç gemisi "Saipem 7000", Marmara'dan giriş yaptığı Çanakkale Boğazı'ndaki geçişini tamamladı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen geçiş nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 07.00'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.

        198 metre uzunluğundaki gemi, köprünün altından geçebilmek için tanklarını deniz suyuyla doldurarak alçaldı ve vinç kulelerini yatırdı. Normalde 135 metre olan platformun yüksekliği, geçiş sırasında yaklaşık 57 metreye düşürüldü.

        "Pacific Discovery" ve "GH Discovery" römorkörlerince çekilen "Saipem 7000", Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, "Kurtarma-1", "Kurtarma-13", "Kurtarma-20", "Gemi Kurtaran" römorkörleri ile "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ve kılavuz kaptanlar eşliğinde güvenlik önlemleri altında Boğaz geçişini sürdürdü.

        Daha önce Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşınan "Mavi Akım Projesi" kapsamında Karadeniz'de görev yapan gemi, yaklaşık 2 bin 150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı.

        2 bin metreden daha derin sularda boru döşeme kapasitesine sahip olan ve 725 kişiye kadar personel barındırabilen gemi, uluslararası denizcilik faaliyetlerini sürdürüyor.

        Geminin, Ege Denizi yönüne Çanakkale Boğazı'ndan çıkışını tamamlamasının ardından deniz trafiği yeniden normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İş Bankası'nda görev değişimi
        İş Bankası'nda görev değişimi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"

        Benzer Haberler

        Böcek ilacından zehirlendiği iddia edilen Yusuf'un öldüğü olaya ilişkin 2 t...
        Böcek ilacından zehirlendiği iddia edilen Yusuf'un öldüğü olaya ilişkin 2 t...
        Böcek ilacından zehirlenerek öldüğü iddia edilen Yusuf Talha son yolculuğun...
        Böcek ilacından zehirlenerek öldüğü iddia edilen Yusuf Talha son yolculuğun...
        Çanakkale'de 2 ayda çıkan orman yangınlarında 541 hektar alan zarar gördü
        Çanakkale'de 2 ayda çıkan orman yangınlarında 541 hektar alan zarar gördü
        Yeşilay'dan Bayramiç'te esnaf ve pazar ziyareti
        Yeşilay'dan Bayramiç'te esnaf ve pazar ziyareti
        Çanakkale'de 2 ayda 44 orman yangınında 541 bin 289 hektar alan zarar gördü
        Çanakkale'de 2 ayda 44 orman yangınında 541 bin 289 hektar alan zarar gördü
        Çanakkale'de iki ayda çıkan 44 orman yangınında 758 futbol sahası büyüklüğü...
        Çanakkale'de iki ayda çıkan 44 orman yangınında 758 futbol sahası büyüklüğü...